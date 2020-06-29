Наверное, это неплохо: Песков оправдал дважды отдавших голос за Конституцию

https://static.news.ru/photo/ccc15118-b9f3-11ea-a9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не планирует вмешиваться в историю с выявленными случаями двойного голосования по поправкам к Конституции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами чиновника спросили, необходимо ли, по мнению Кремля, привлекать к установленной законом ответственности людей, которые смогли неоднократно проголосовать по поправкам к Конституции.

Это не решение Кремля. Мы не хотели бы в это вмешиваться, — ответил Песков.

При этом он добавил, что если намерения, которые преследовали проголосовавшие несколько раз люди, были направлены на совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо.

Как писал NEWS.ru, Мосгоризбирком (МГИК) проверит информацию о двойном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Подмосковье.

Между тем в отношении ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, устроившего эксперимент с двойным голосованием по поправкам в Конституцию, проводится административное расследование. Полиция работает по статье 5.22 КоАП РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

25 июня тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе Москвы. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет.

Ещё один подобный инцидент произошёл и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, экспертом движения «Голос». Придя на участок, он заявил, что передумал голосовать в электронной форме, хочет сделать это традиционным способом, и получил бюллетень. К активисту сегодня также пришли полицейские. Его опросили в рамках проверки по ст. 142.2 УК РФ (незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования).

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме.

Ранее СКР заинтересовался фактом двойного голосования в Вологодской области. Было установлено, что бюллетень дважды получила женщина, которая работает членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса. Она сначала проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не предупредив об этом комиссию, сделала то же самое на придомовой территории.

Поправки в Конституцию РФ за четыре дня до основного голосования, которое пройдёт 1 июля, поддержали 76% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения. Против поправок проголосовали 23,6% ответивших на вопрос. Как сообщается на официальном сайте центра, по состоянию на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. Из них 70,6% ответили на вопрос, а 29,4% отвечать отказались.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 938,2 тыс. человек. Таким образом, явка за 48 часов до его завершения составила 80%.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.