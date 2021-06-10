В Москве начались поиски «лосиноостровского» маньяка

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Жители Лосиноостровского района сообщают о неизвестном мужчине, который нападает на женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На этой неделе три девушки обратились в полицию из-за домогательств в Лосиноостровском парке. По их словам, мужчина нападал на женщин, пытался их раздеть и изнасиловать. По счастью, девушкам удалось убежать от насильника.

Пострадавшие смогли описать приметы преступника: рост – 170 см, кавказская внешность, одет в серую майку, черные шорты и кепку, — сообщает портал.

В полиции выясняют, связаны ли эти эпизоды с одним мужчиной, или девушки стали жертвами разных преступников.

Ранее суд приговорил Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы за убийство двух женщин. О данных преступлениях Попков написал явки с повинной, отбывая два пожизненных срока за серию убийств.

«Ангарский маньяк» совершал преступления в период с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Задержали его в 2012-м во Владивостоке. Была доказана его причастность к 81 убийству и трём покушениям на жизнь женщин. Первый раз к пожизненному заключению Попкова приговорили в 2015 году, второй — в 2018-м.