В Минводах мужчина облил зажигательной смесью работницу пенсионного фонда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минеральных Водах посетитель пенсионного фонда облил работницу заведения смесью для розжига и поджег, сообщает Telegram-канал Baza. В результате произошедшего у женщины обгорело ухо и плечо. В настоящий момент мужчина задержан сотрудниками полиции.

Жертвой нападения стала сотрудница клиентского отдела регионального отделения пенсионного фонда, нападавшим — 66-летний местный житель. Согласно заверениям чиновников, мужчина уже обращался в пенсионный фонд в мае этого года — тогда визит обошелся без последствий. В этот раз женщина получила незначительные травмы. Сотрудники правоохранительных органов уже допрашивают подозреваемого.

Ранее возле Котляковского кладбища на юге Москвы загорелся двухэтажный автосервис. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. По предварительным данным, людей в здании не было. По прибытии пожарно-спасательной службы было установлено, что горит кровля. Кроме того, из-за пожара произошло обрушение конструкций.

5 октября неизвестный попытался устроить пожар в воинской части в Подмосковье, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». Возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. Инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Злоумышленник перебросил через бетонный забор четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак.