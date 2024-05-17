В Минеральных Водах на территории аэропорта произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минеральных Водах на территории аэропорта произошел пожар, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидица произошедшего отметила, что огонь охватил большую площадь.

По словам очевидцев, горит кафе перед терминалом прилета. По данным канала, сейчас работа аэропорта продолжается, на месте также работают пожарные. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что горит крыша аэропорта. По данным агентства, пожар произошел в результате строительных работ.

Ранее в селе Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан произошел пожар после взрыва бензовоза. В Сети появилось видео с места происшествия. Утверждается, что огонь перекинулся на баню, в результате чего та сгорела.

14 мая в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. По предварительным данным, на место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Площадь возгорания составляла шесть тысяч квадратных метров. Пожар не представлял угрозы жилым домам, находящимся поблизости.

До этого в Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали. Также медицинская помощь потребовалась одному взрослому.