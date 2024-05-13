Детская шалость привела к пожару в нижегородской многоэтажке В Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из горящего дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир, сообщает пресс-служба МЧС России. Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали. Также медицинская помощь потребовалась одному взрослому. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.

Загорелся один из балконов многоэтажки. Пострадали четыре человека, из них три ребенка, все переданы врачам. Пламя на 19 квадратных метрах потушили 33 специалиста и девять единиц техники. На месте работают дознаватели МЧС России. По предварительной версии, причиной стала детская шалость, — сообщили в МЧС.

Ранее в жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве намеренно подожгли первый этаж подъезда. Из-за этого до утра местные жители не могли попасть домой. Сначала люди не придали внимания зазвучавшей сирене, предупреждающей о пожаре, но потом все соседи начали выбегать на улицу. Как отметила местная жительница, пробираться пришлось через дым, из-за которого было тяжело дышать. Из-за дыма слезились глаза, люди сильно кашляли. На место прибыли полиция и пожарные.