Мощный пожар охватил мусорный полигон под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула, сообщает Telegram-канал Baza. На место ЧП направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Площадь возгорания составляет 6000 кв. м. Угрозы жилым домам нет.

Мэр города Максим Кудрявцев позже сообщил в своем Telegram-канале, что распространение огня смогли остановить.

Распространение пожара уже остановлено, очаг будет ликвидирован, — написал он.

Ранее сообщалось, что на загоревшемся теплоходе «Ломоносов» в Архангельске перед началом пожара проводились сварочные работы. Управление СКР заявило о начале проверки всех обстоятельств случившегося. Сейчас проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий. Судно находится на ремонте в сухом доке. О пострадавших не сообщалось. Площадь возгорания составила 936 кв. м.

До этого в Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали. Также медицинская помощь потребовалась одному взрослому. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.