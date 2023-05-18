В МЧС опровергли информацию о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщения о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС России. В ведомстве отметили, что цель ложной информации — посеять панику среди населения.

От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники отбили атаку массированным встречным огнем. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

В середине апреля офицер пресс-центра Западной группировки Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские военнослужащие за сутки уничтожили пять украинских диверсионных групп на Купянском направлении в зоне СВО.

5 мая Telegram-канал Mash сообщил, что десятки украинских диверсантов пытались проникнуть в Брянскую область через приграничный Стародубский район. По данным канала, рядом с селом Демьянки их встретили российские военнослужащие, которые пресекли попытку вторжения.