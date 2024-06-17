В Магадане прибегли к радикальным методам борьбы с бродячими собаками Магаданские депутаты разрешили убивать бродячих собак

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Магаданские депутаты приняли закон, которым разрешили умерщвление бродячих собак. Резко против закона выступил только прокурор региона, передает РИА Новости.

Надо понимать, что наши населенные пункты — места жительства людей, а животные, которые также живут в населенных пунктах, уже чаще всего не домашние, а во втором, третьем поколении не знающие хозяев и квартиры. По сути, на территориях муниципальных образований бродят стаи диких животных. На упразднение этой угрозы и направлен закон, — сказал глава Минсельхоза региона Николай Кошеленко.

Закон будет направлен губернатору Магаданской области. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом умерщвлять будут больных, опасных и просто бесхозных собак без ошейников.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что родителям не стоит покупать ребенку собаку, предварительно не оценив предстоящие трудности. Он подчеркнул, что дети часто не могут в полной мере заботиться о питомце и невольно перекладывают ответственность на плечи старших родственников.