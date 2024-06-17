Кинолог рассказал, стоит ли заводить собаку для ребенка Кинолог Голубев: ребенок не всегда способен заботиться о собаке

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Родителям не стоит покупать ребенку собаку, предварительно не оценив предстоящие трудности, заявил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что дети часто не могут в полной мере заботиться о питомце и невольно перекладывают ответственность на плечи старших родственников.

Чаще всего желание завести собаку у ребенка не связано с готовностью нести за него полную ответственность и ухаживать за ним. Для детей собака — это скорее друг для игр, чем живое существо со своими потребностями и проблемами, — добавил Голубев.

Кинолог предупредил, что ребенок впоследствии может отказаться от обещаний по содержанию питомца. Родителям, по его словам, стоит с первого дня прививать детям мысль о том, что собака является живым существом, а не игрушкой.

Голубев призвал выбирать животное, понимая темперамент ребенка. Так, если несовершеннолетний активный, то ему стоит приобрести похожего по характеру компаньона. Перед покупкой щенка взрослый также обязан объяснять правила общения с собакой, постепенно привлекать ребенка к уходу и воспитанию пса.

Ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина ранее посоветовала начать подготовку к путешествию с собакой с ее чипирования. Не менее важным, по ее словам, станет поход к врачу для вакцинации питомца.