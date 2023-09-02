В Люберцах мужчина сделал предложение девушке во время школьной линейки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Люберцах мужчина сделал предложение своей девушке во время школьной линейки 1 сентября, сообщает Telegram-канал «Московский новости». Девушка ответила согласием, после чего пара под овации обнялась. В Сети появилось соответствующее видео.

По данным канала, девушка в День знаний привела свою дочь в первый класс томилинской гимназии. Ее возлюбленный попросил микрофон, вышел в центр спортивной площадки, встал на колени и и сделал предложении.

Ранее стало известно, что москвички чаще мужчин делают предложения руки и сердца своим возлюбленным в онлайн-формате. Тенденция наблюдается не первый год и в 2022 году доля заявлений от женщин в столице составляла 54%, заявили в столичном комитете госуслуг.

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