Женщины чаще мужчин делают онлайн-предложения руки и сердца в Москве «Госуслуги»: в Москве женщины активнее мужчин делают онлайн-предложения руки и сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве женщины чаще мужчин делают предложения руки и сердца своим возлюбленным в онлайн-формате, сообщила в беседе с агентством «Москва» глава столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук. Она отметила, что эта тенденция наблюдается уже не первый год, в 2022 году доля заявлений от женщин в столице составляла 54%.

Процедура подразумевает отправку «приглашения» одной стороной и обязательный ответ партнера. В 2022 году почти 54% заявлений на вступление в брак инициировали женщины, а в 2023 году более половины заявлений поступило от женщин, — сказала Шинкарук.

Она подчеркнула, что для подачи заявления нужно заполнить данные паспортов и СНИЛС. После отправления заявки вторая половинка обратившегося должна ответить на приглашение вступить в союз в течение суток.

Как заявила ранее телеведущая Роза Сябитова, с момента знакомства до свадьбы должен пройти год: за это время партнеры смогут выяснить, подходят ли они друг другу. При этом она высказала мнение, что предложение руки и сердца должен делать именно мужчина.

До этого эксперты дали советы, как подобрать свадебное платье по фигуре в соответствии с ожидаемой в день бракосочетания погодой, а также подходящее к выбранному стилю торжества. Для этого, в частности, необходимо продумать образы невесты и жениха, а также их ближайшего окружения.