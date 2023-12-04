В ЛНР вычислили и задержали украинского шпиона

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В ЛНР задержали шпиона ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону, передает ТАСС. Там отметили, что он собирал информацию о местах дислокации ВС РФ и передавал ее украинской стороне. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов. Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств, — указано в сообщении.

30 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму украинского шпиона. По их информации, агент спецслужб Украины собирал сведения о системе оборонных сооружений и отслеживал передвижения подразделений Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае задержали мужчину, который подозревается в государственной измене в форме шпионажа. Россиянин собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о воинских частях Министерства обороны РФ, а именно координаты их расположения, и важных объектов энергетической инфраструктуры в регионе.

В Челябинске сотрудники ФСБ поймали сторонника одной из националистических украинских организаций. Злоумышленник планировал совершить в регионе теракт.