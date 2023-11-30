В Крыму поймали украинского агента, который шпионил за Росгвардией

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Крыму украинского шпиона, сообщает пресс-служба ФСБ. По их информации, которую передает РИА Новости, агент спецслужб Украины собирал сведения о системе оборонных сооружений и отслеживал передвижения подразделений Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова, — сказано в сообщении.

Ранее в Красноярском крае задержали мужчину, который подозревается в государственной измене в форме шпионажа. Россиянин собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о воинских частях Министерства обороны РФ, а именно координаты их расположения, и важных объектов энергетической инфраструктуры в регионе.

В Челябинске сотрудники ФСБ поймали сторонника одной из националистических украинских организаций. Злоумышленник планировал совершить в регионе теракт.