В Ленобласти завели дело на мужчину, случайно сбившего кепку полицейского

https://static.news.ru/photo/7f94236c-c9bf-11ea-88c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Власти Ленинградской области возбудили уголовное дело против участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына, который случайно сбил кепку полицейского при падении, заявил адвокат Антон Юпанов.

Так, 18 июля в Гатчине активисты движения «Стратегия-18» вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом «Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир"» (запрещённая в РФ террористическая организация) и держал украинский флаг.

Известно, что в ходе акции сотрудники правопорядка задержали шестерых участников. По словам Юпанова, во время задержания Шипицын упал, а пластиковое древко флага случайно сбило с полицейского кепку. Данный момент попал на видео.

Ему (Владимиру Шипицыну. — NEWS.ru) вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове, — сообщил Юпанов в беседе с «Медиазоной».

Как уточняется, в настоящее время Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. Сегодня, 19 июля, у него должен состояться допрос по уголовному делу.

Ранее NEWS.ru писал, что судья Киевского районного суда в Симферополе 9 июля принял решение об аресте до сентября ещё двоих из семи участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещённая в РФ террористическая организация).

В ЦОС ФСБ 8 июля задержали семерых человек, которых подозревают в участии в террористической организации. Как отмечается, в числе задержанных боевиков были три главаря группировки и четыре активных участника.