Студент получил срок за жестокое убийство массажиста

В Ленинградской области вынесли приговор студенту за жестокое убийство 30-летнего массажиста в 2021 году в Ржевском лесопарке во Всеволожском районе. Преступник отомстил мужчине якобы за то, что тот в прошлом встречался с 15-летней девочкой. Обвиняемый проведет в колонии строго режима 12 лет, сообщает «МК в Ленобласти».

Как сообщает издание, тело убитого в лесу нашли туристы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на трупе 49 колото-резаных ранений в области головы, шеи и рук. Личность убитого была установлена — при нем оказались водительские права и мобильный телефон. Позже удалось установить и главного подозреваемого. Его задержали в аэропорту Пулково через два дня после убийства. Преступник собирался улететь в Армению вместо со своей возлюбленной, за которую и мстил.

Пресс-­служба Следственного управления СКР по Лен­области сообщила, что 9 февраля обвиняемый был признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и выплаты компенсации в размере 2,5 млн рублей в пользу матери убитого.

Ранее Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за жестокое убийство. Он избил своего семилетнего пасынка, после чего ребенок скончался. В избиении принимала участие мать погибшего, она проведет в колонии 14 лет.