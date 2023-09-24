Памятник пропал с места захоронения 130 финских солдат в Ленобласти

Фото: admpriozersk

Открытие памятника

Памятник финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны, пропал с постамента в городе Приозерске Ленинградской области, передает «Фонтанка». В администрации Приозерского района заявили, что за сохранность объекта не отвечают, а куда делся объект — не знают.

Памятный знак на месте захоронения 130 финских солдат, погибших в 1939–1945 годах, установили 4 июня 2019 года на основании соглашения между Россией и Финляндией. Тогда же администрация района активно освещала церемонию открытия в своих социальных сетях.

Издание MR7.ru отмечает, что установка памятника была инициативой общества «Про Кексгольм», которому с финансированием помогло Министерство культуры и образования Финляндии.

В августе 2022 года власти столицы Финляндии Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который подарил городу СССР. Постамент перенесли в другое место на хранение. Памятник «Мир во всем мире» работы советского скульптора Олега Кирюхина находился на площади Хаканиеми.