В Ленобласти мать во время парковки переехала четырехлетнюю дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать во время парковки сбила свою четырехлетнюю дочь в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

Как уточняет РЕН ТВ, инцидент произошел на даче в Кировском районе Ленинградской области. Во время парковки мать не заметила ребенка и случайно переехала его. Девочка получила множественные переломы. Другие подробности происшествия неизвестны.

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