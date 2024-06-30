В Курской области сообщили о разрушениях при атаке БПЛА Смирнов: школа и три дома повреждены при атаке БПЛА в Курской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При падении обломков беспилотника, запущенного украинскими военными, в Курской области повреждены три дома и школа, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. В результате происшествия никто не пострадал, собственникам поврежденных зданий будет оказана необходимая помощь.

Сегодня обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях, — сообщил Смирнов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ в ночь на 30 июня провели массированную атаку с применением беспилотников на Курскую, Липецкую, Воронежскую, Брянскую, Орловскую и Белгородскую области. По данным ведомства, всего было уничтожено 36 дронов, больше всего — 15 — в небе над Курской областью.

До этого в Липецкой области сообщили об отражении атаки украинских БПЛА, всего было уничтожено девять дронов. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, никто не пострадал, повреждена крыша частного дома.

Также ранее украинские военные при помощи БПЛА сбросили боеприпас на гражданскую машину, в которой находилась супружеская пара. Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения, его жена была госпитализирована.