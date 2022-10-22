В Курганской области Honda сгорела дотла после столкновения с Chrysler

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 132 километре трассы «Иртыш» в Курганской области столкнулись автомобили Honda и Chrysler. Из-за удара японская иномарка полностью сгорела. В УМВД региона сообщили, что водители и пассажиры погибли.

Сегодня около 6 утра на 132 километре трассы «Иртыш» произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. По предварительным данным, погибли четыре человека — два водителя и пассажиры, — сообщается в ведомстве.

В Подмосковье 21 октября на Путилковском шоссе произошло смертельное ДТП с участием Porsche. По данным ведомства, виновник аварии проехал на красный сигнал светофора, врезался в Hyundai, после чего скрылся с места происшествия. В аварии пострадал один человек, его госпитализировали.

Ранее в Одинцовском районе Московской области произошла авария между автомобилями Lada и Porsche. За рулем иномарки, по предварительным данным, был директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов.