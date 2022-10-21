«112»: в результате ДТП с Porsche в Подмосковье погиб один человек

Фото: Наталья Петрова/NEWS.ru

Как сообщает Telegram-канал «112», ночью 21 октября на Путилковском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с автомобилем Porsche, в результате которого погиб один человек. По данным канала, другой пострадавший был госпитализирован. Виновник аварии скрылся с места происшествия. В источнике уточнили, что его разыскивает полиция.

Столкновение произошло из-за того, что водитель иномарки проехал на красный свет, после чего врезался в другой автомобиль.

Ранее в Одинцовском районе Московской области произошла авария между автомобилями Lada и Porsche 21. В результате пострадала пассажирка Lada, а иномарка сгорела дотла.

Позже в Сети появилась видеозапись аварии со сгоревшим дотла Porsche, за рулем которого был директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов. Судя по кадрам, он передвигался на большой скорости. В определенный момент Артемов не справился с управлением и врезался в другой легковой автомобиль. Сам мужчина не пострадал.

Пять дней назад на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, ДТП привело к возгоранию одного из них.