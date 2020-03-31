https://static.news.ru/photo/d01fe7d0-d771-11e9-81d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mtur.rk.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с распространением коронавируса на полуострове будет введён карантин. Это произойдёт в ночь на 2 апреля. На Крымском мосту будут организованы пункты проверки автотранспорта.

С 00:00 2 апреля будет введение карантинных мероприятий. На Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100-процентный досмотр всего автомобильного транспорта, — сказал Аксёнов на заседании оперативного штаба.

Как писал NEWS.ru, Минприроды Крыма приняло решение о закрытии лесов с 30 марта, а именно — ввело на территории лесного фонда ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день после того, как там были выявлены тысячи отдыхающих, несмотря на призывы к самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. 28 и 29 марта в лесах Крыма отдохнули около 7,5 тысячи человек. С ними были проведены разъяснительные беседы.