В Крыму установили мировой рекорд по буксировке поездов

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Житель Керчи Егор Сороколетов вместе с атлетами Михаилом Ивановым и Владиславом Дукой отбуксировали руками железнодорожный состав из трёх вагонов общей массой 496 500 кг за 55,19 секунды. Таким образом они установили мировой рекорд по буксировке поездов, пишет «МК в Крыму».

Знаковый рекорд установила команда атлетов: Михаил Иванов (Волгодонск), Владислав Дука (ДНР) и Егор Сороколетов (Республика Крым) — отбуксировала железнодорожный состав из пяти вагонов весом 496 500 кг руками за канат, сидя на расстоянии 3 м 63 см, за 55,19 секунды, — сообщает издание.

Атлеты отбуксировали железнодорожный состав на вокзале Ростов-Главный, где установили целую серию всероссийских и мировых рекордов.

Ранее рекордсмен мира и России по силовому экстриму Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив 34,5 метра самолёт CRJ 200 Bombardier весом более 16 тонн. Номер был выполнен в аэропорту Казани в рамках празднования 100-летия ТАССР. На буксировку самолёта Агаджаняну потребовалось полторы минуты. При этом по пути он надул до разрыва три медицинские грелки.