Российский силач протащил 16-тонный самолёт и установил мировой рекорд

Житель подмосковных Люберец Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив 34,5 метра самолёт CRJ 200 Bombardier весом более 16 тонн.
Номер был выполнен в аэропорту Казани в рамках празднования 100-летия ТАССР. На буксировку самолёта Агаджаняну потребовалось полторы минуты. При этом по пути он надул до разрыва три медицинские грелки. Выполнение трюка осложнялось встречным ветром, порывы которого достигали 13 метров в секунду.
По словам Агаджаняна, к рекорду он готовился на протяжении почти двух лет,
Ранее NEWS.ru писал, что российский силач Александр Муромский попал в Книгу рекордов Гиннесса, скрутив шестиметровую арматуру за 25 секунд. Всего на его счету 11 мировых достижений.
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