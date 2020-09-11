Российский силач протащил 16-тонный самолёт и установил мировой рекорд

https://static.news.ru/photo/f0ebfeea-f43f-11ea-8570-fa163e074e61_660.jpg Фото: uvtaero_jsc/vk.com

Житель подмосковных Люберец Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив 34,5 метра самолёт CRJ 200 Bombardier весом более 16 тонн.

Номер был выполнен в аэропорту Казани в рамках празднования 100-летия ТАССР. На буксировку самолёта Агаджаняну потребовалось полторы минуты. При этом по пути он надул до разрыва три медицинские грелки. Выполнение трюка осложнялось встречным ветром, порывы которого достигали 13 метров в секунду.

По словам Агаджаняна, к рекорду он готовился на протяжении почти двух лет, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что российский силач Александр Муромский попал в Книгу рекордов Гиннесса, скрутив шестиметровую арматуру за 25 секунд. Всего на его счету 11 мировых достижений.