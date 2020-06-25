Крымский университет начал проводить тестирование на коронавирус

https://static.news.ru/photo/7e93dc58-b6d4-11ea-876e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский федеральный университет имени Вернадского/facebook.com

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского открылась лаборатория, в которой проводят тестирование на коронавирус.

В сутки лаборатория может выполнять до 300 тестов, но после запуска ПЦР-амплификатора пропускная способность увеличится до 500 тестов в день, — сообщает «МК в Крыму».

В пресс-службе вуза уточнили, что в лаборатории работают десять специалистов университета: медиков и биологов, прошедших специальное обучение.

Сейчас встречаемость инфекции составляет примерно 0,25%, то есть на 400 человек один заражённый, — отметил вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

Однако он прогнозирует, что к концу лета — началу осени количество заражённых возрастёт, и к этому необходимо подготовиться заранее.

Как писал NEWS.ru, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сделал прогноз о туристической популярности региона после начала «высокого» сезона. По его словам, в течение июля полуостров могут посетить от 1 млн до 1,5 млн путешественников. С 29 июня власти начнут проверку всех гостиниц и санаториев на предмет соблюдения санитарных требований. Кроме того, рейды Минкурортов и других ведомств ожидают другие предприятия, работающие с туристами.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит начать работу предприятиям всех видов экономической деятельности с 1 июля 2020 года. До этой даты на полуострове будут закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы. Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев предложил тестировать на коронавирус всех въезжающих на полуостров прямо на Крымском мосту.