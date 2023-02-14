В Красноярском крае будут судить семью депутатов Депутаты мать и сын пойдут под суд за незаконную рубку леса в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух депутатов Ирбейского райсовета в Красноярском крае, мать и ее сына, обвинили в незаконной рубке леса, сообщает региональная прокуратура. Сумму ущерба оценили в 3,1 млн рублей, уголовное дело направлено в суд.

В Ирбейском района прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местных депутатов — женщины и ее сына, обвиняемых в незаконной рубке леса на 3,1 млн рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

По версии следователей, в 2021–2022 годах обвиняемые нашли девять граждан, у которых есть право на заготовку древесины для собственных нужд. За вознаграждение в пять тысяч рублей они заключали с лесничеством договоры купли-продажи участков с лесом, а после передавали их злоумышленникам.

После этого обвиняемые поручали рабочим вырубать деревья и затем распоряжались древесиной по собственному усмотрению. Депутаты вину не признали.

В прошлом году Минприроды предложило выделять Федеральному агентству лесного хозяйства 4,75 млрд рублей в год на федеральный лесной надзор, включающий борьбу с «чёрными» лесорубами. В 2007 году контроль был передан регионам, распоряжающимся лесом, что зачастую приводило к конфликту интересов. По оценкам правительства, ежегодно в России незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса. Почти 10% такого леса рубят вообще без документов.