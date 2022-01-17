Минприроды предложило меры по борьбе с незаконной вырубкой лесов

Минприроды предложило выделять Федеральному агентству лесного хозяйства 4,75 млрд рублей в год на федеральный лесной надзор, включающий борьбу с «чёрными» лесорубами. В 2007 году контроль был передан регионам, распоряжающимся лесом, что зачастую приводило к конфликту интересов, пишет РБК, имеющий копию документа.

Концепция Минприроды была разработана по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей лесную отрасль. Ранее она говорила о необходимости передать функции федерального надзора Рослехозу, который, будучи агентством, не мог заниматься контролем за оборотом леса в сфере приёмки, перевозки, переработки и хранения древесины, а также за охраной, защитой и воспроизводством лесов. Концепцию преобразования Рослесхоза в службу профильные ведомства должны были представить в правительство к 17 января.

По оценкам правительства, ежегодно в России незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса. Почти 10% такого леса рубят вообще без документов (этим занимаются так называемые чёрные лесорубы), остальное — в результате подлога (например, под видом санитарной вырубки).

Предлагаемая концепция подразумевает создание правовых механизмов, обеспечивающих усиление лесной охраны и оптимизацию численности должностных лиц, осуществляющих контроль за лесом. О необходимости этого свидетельствует эксперимент по осуществлению федерального лесного надзора, проведённый в 2021 году в Архангельской и Иркутской областях. Рослесхоз и подведомственные ему организации выявили 415 случаев незаконной рубки леса в объёме 97,7 тысячи кубометров с причинением ущерба на 840 млн рублей.

При анализе аукционов в этих двух регионах были выявлены признаки нарушений порядка предоставления лесов для использования и более тысячи нарушений требований лесного законодательства, в том числе в части самовольного занятия лесных участков, нарушения требований по воспроизводству лесов и лесоразведению, а также невыполнения плана тушения лесных пожаров. После подведения итогов эксперимента по передаче лесного надзора на федеральный уровень он может быть распространён на всю страну начиная с 2022 года.

Ранее в России началась глобальная цифровизация леса, которая позволит остановить незаконную вырубку. Цель властей — посчитать каждое дерево, которое идёт на переработку, и остановить незаконно работающих лесорубов.