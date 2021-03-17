В Красноярском крае без теплоснабжения остались более 35 тысяч человек

Прорыв на трубопроводе стал причиной отключения теплоснабжения в микрорайонах Ачинска в Красноярском крае. Там проживают более 35 тысяч человек. Об этом сообщает администрации Ачинска.
В сообщении
Отключение произошло из-за прорыва трубопровода на улице Калинина. В настоящее время там проводятся аварийно-ремонтные работы.
Как сообщает Гидрометцентр, в Ачинске сейчас минус 11 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до отметки минус три градуса.
Город Ачинск расположен на западе Красноярского края. Население составляет около 100 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в России более 60% жилых домов могут остаться с грязной горячей водой из-за открытой системы теплоснабжения. Это те дома, где вода в батареях и в кранах одна и та же. Об этом писал NEWS.ru.