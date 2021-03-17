В Красноярском крае без теплоснабжения остались более 35 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/8b580284-8794-11eb-adbc-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: официальный интернет-портал Администрации городаа Ачинска

Прорыв на трубопроводе стал причиной отключения теплоснабжения в микрорайонах Ачинска в Красноярском крае. Там проживают более 35 тысяч человек. Об этом сообщает администрации Ачинска.

В сообщении говорится , что под отключение частично попали пять районов города, где живут более 35 тысяч человек и расположено 30 социально значимых объектов, включая 15 детских садов, девять школ и шесть учреждений здравоохранения.

Отключение произошло из-за прорыва трубопровода на улице Калинина. В настоящее время там проводятся аварийно-ремонтные работы.

Как сообщает Гидрометцентр, в Ачинске сейчас минус 11 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до отметки минус три градуса.

Город Ачинск расположен на западе Красноярского края. Население составляет около 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в России более 60% жилых домов могут остаться с грязной горячей водой из-за открытой системы теплоснабжения. Это те дома, где вода в батареях и в кранах одна и та же. Об этом писал NEWS.ru.