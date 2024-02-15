Мэр ответил депутату на оскорбления участников СВО Мэр Красноярска Логинов: негативные оценки в адрес наших защитников недопустимы

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Мэр Красноярска Владислав Логинов прокомментировал слова депутата местного парламента Вячеслава Дюкова, заявившего, что контрактниками на СВО в последний год становятся «алкоголики, бомжи, бичи, зэки», сообщает «Подъем». По словам градоначальника, подобные оскорбления недопустимы.

Любые негативные оценки в адрес наших защитников, бойцов СВО, считаю недопустимыми, — заявил он.

Сам Дюков не скрывает своего отношения к мобилизации. На странице депутата, например, опубликовано фото темнокожих мужчин в пункте отбора по контракту на СВО с припиской: «Настоящие патриоты России. Работайте, братья!».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бойца СВО в Ульяновске. Такое распоряжение поступило после сообщений, что полиция не предприняла никаких действий по данному инциденту. По информации Telegram-каналов, нападение на военного совершила семейная пара, у пострадавшего зафиксировали перелом позвоночника.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала историю, с которой к ней обратилась жительница Истры после травли ее детей — ученика гимназии и воспитанницы детского сада. По словам матери пострадавших, ее детей начали унижать после того, как она организовала сбор помощи бойцам СВО. Дочери женщины при этом досталось за то, что она выиграла соревнования и вышла на награждение в футболке от певца SHAMAN с надписью «Я русский».