В Казани пассажиры напали на двух QR-контролёров

В Казани, где 22 ноября заработала система QR-кодов в общественном транспорте, два контролёра подверглись нападению недовольных пассажиров. Одному проверяющему пассажир брызнул в лицо перцовым баллончиком. В результате второго нападения у контролёра оказался сломан нос.

Первый инцидент произошёл в автобусе, следующем по 31-му маршруту. Пассажир ударил контролёра в лицо и брызнул из перцового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код, передаёт «Реальное время» со ссылкой на главу Ассоциации АТП Татарстана Сергея Темлякова. Отмечается, что от осмотра медиками пострадавший отказался, госпитализация ему не потребовалась.

Второе нападение произошло в автобусе № 43, сообщает Telegram-канал «ВТП/В Татарстане Поймут». Мужчина без QR-кода ударил в лицо женщину-контролёра, сломав ей нос. Нападавший убежал, пострадавшей оказали медицинскую помощь.

По фактам обоих нападений проводится проверка.

22 ноября в общественном транспорте Татарстана начала действовать система QR-кодов. Она не касается только такси и межрегиональных перевозок. Только за утро контролёры высадили из общественного транспорта 500 человек. На остановочных пунктах образовались очереди, таксисты подняли цены на поездки вдвое. В городе встал трамвайный маршрут из-за отказа пассажира выходить из трамвая и предъявлять QR-код, у некоторых контролёров не работали системы считывания.