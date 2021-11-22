В Казани пассажиры напали на двух QR-контролёров

В Казани, где 22 ноября заработала система QR-кодов в общественном транспорте, два контролёра подверглись нападению недовольных пассажиров. Одному проверяющему пассажир брызнул в лицо перцовым баллончиком. В результате второго нападения у контролёра оказался сломан нос.
Первый инцидент
Второе нападение произошло в автобусе № 43, сообщает Telegram-канал «ВТП/В Татарстане Поймут». Мужчина без QR-кода ударил в лицо женщину-контролёра, сломав ей нос. Нападавший убежал, пострадавшей оказали медицинскую помощь.
По фактам обоих нападений проводится проверка.
22 ноября в общественном транспорте Татарстана начала действовать система QR-кодов. Она не касается только такси и межрегиональных перевозок. Только за утро контролёры высадили из общественного транспорта 500 человек. На остановочных пунктах образовались очереди, таксисты подняли цены на поездки вдвое. В городе встал трамвайный маршрут из-за отказа пассажира выходить из трамвая и предъявлять QR-код, у некоторых контролёров не работали системы считывания.