https://static.news.ru/photo/bd93abc8-1f2f-11ea-9f5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи проверяют ситуацию в Калуге, где два подростка сбежали из дома. Ночевали школьники в канализации, а еду покупали на деньги от сдачи алюминиевых банок.

Родители мальчиков заявили о их пропаже 10 декабря. Поиском занялись следователи, сотрудники уголовного розыска и волонтёры отряда «Лиза Алерт». Детей нашли, когда они гуляли в сквере. Следователю подростки рассказали, что прятались и от родителей, и от правоохранительных органов, потому что не хотели, чтобы их нашли.

По факту случившегося проводится проверка, которая установит возможные факты правонарушений, совершённых самими школьниками или в их отношении.

Летом неподалёку от Киевского вокзала в Москве журналисты обнаружили бомжеватого вида женщину. При более подробном общении выяснилось, что она является гражданкой Швеции и зовут её Мия Йохансон. 58-летняя женщина, совершенно не говорящая на русском языке, пояснила, что она писательница и живёт под деревом неподалёку от вокзала уже почти месяц. Она приехала в Россию в феврале этого года и сначала жила в хостелах. После того как у неё закончились средства, она переехала жить на улицу. Сейчас она активно собирает деньги для возвращения в Стокгольм.

Журналисты выяснили, что она действительно является автором книги, опубликованной в 2012 году. Её личность подтверждают паспорт и аккаунты в соцсетях. Иностранке забронировали номер в хостеле, чтобы она могла вернуться к нормальным условиям жизни, однако Йохансон от помощи отказалась, устроила в заведении скандал и заявила, что лучше спать на улице, писал NEWS.ru.