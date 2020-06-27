В Калмыкии продлили режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/12ce4870-b975-11ea-8ece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Калмыкии Бату Хасиков распорядился продлить до 12 июля режим изоляции в республике.

Как сообщает РИА Новости, ранее в указе Хасикова от 21 июня говорилось о продлении ограничительных мер до 28 июня. При этом регион в начале июня перешёл на второй этап снятия ограничений.

В пункте 1: в абзаце первом слова «28 июня 2020 года» заменить словами «12 июля 2020 года», — цитирует агентство указ главы республики.

Отмечается, что в республике открылись рынки, уличная торговля и ранее закрытые магазины, с 9 июня возобновилась работа общественного транспорта, с 21 июня возобновили работу отделы МФЦ, гостиницы и салоны красоты.

Как писал NEWS.ru выезд жителей Калмыкии в сторону Республики Дагестана временно ограничен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. На границе между двумя регионам установлен контрольный пункт. Проехать через него можно будет при предъявлении документов. Выезжать в соседний Дагестан смогут только жители Калмыкии, которые там работаю