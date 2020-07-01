В избиркоме ЯНАО объяснили явку выше 100% на голосовании в регионе

https://static.news.ru/photo/f42ac42a-bb95-11ea-9825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирком ЯНАО считает некорректным говорить о превышении 100-процентной явки на голосовании по поправкам к Конституции в труднодоступных и отдалённых местностях региона.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя избиркома, голосование в этих местностях затронуло 39,4 тысячи человек, при этом процент получился выше планируемого из-за вахтовых рабочих.

Отмечается, что в таких случаях перевахтовка очень сложно регулируется.

Когда формировали списки избирателей в начале июня, было одно число, а когда члены комиссии летали по предприятиям, оказывалось участников голосования больше. Списки выросли, — сообщили в избиркоме.

По словам собеседника агентства, превышен изначальный план. По спискам предприятий и органов местного самоуправления в этих местностях числились порядка 33 тысяч человек, в том числе вахтовики и представители коренных народов Севера. Однако когда комиссия отправилась на предприятия ТЭК, там уже было иное количество участников.

А не дать проголосовать только потому, что руководитель организации не подал вовремя списки, неправильно, — уточнил представитель.

Ранее сообщалось, что жители шести сёл Чукотки, включённые в списки участников голосования по поправкам в Конституцию, обеспечили 100-процентную явку. К 15:00 (06:00 мск) явка в регионе превышала 70%. По данным регионального правительства, в 17 населённых пунктах своё мнение выразили более 90% населения. В числе самых активных районов оказался городской округ Эгвекинот, в котором проголосовали свыше 85% от включённых в списки участников голосования, и Провиденский городской округ — более 82%.

Как сообщает избирательная комиссия округа, нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования не регистрировалось.

Всего на Чукотке работают 55 избирательных участков, среди которых пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 194 участника голосования, более половины из них высказали своё мнение с 25 по 30 июня. Досрочно проголосовали в труднодоступных местностях более 1700 человек, пишет NEWS.ru.