В Иркутской области созвали экстренное совещание из-за сильного ливня

Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев созвал экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за сильного ливня в Иркутске.
По его словам, часть городских улиц подтоплена, в некоторых домах произошло отключение электричества.
Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной эвакуировали в пункты временного размещения. Аварийные службы Иркутска работают в усиленном режиме, — написал Кобзев в Instagram.
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Как уточняется, всего эвакуации подверглись 10 человек, из них двое детей. По прогнозам синоптиков, выпадение осадков продолжится как ночью, так и 16 июля.
Игорь Кобзев стал временно исполняющим обязанности губернатора региона после ухода Сергея Левченко. Последний был уволен в декабре 2019 года на фоне разрушительных паводков в Иркутской области.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе.
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