В Иркутской области созвали экстренное совещание из-за сильного ливня

https://static.news.ru/photo/0077edd4-c6d1-11ea-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев созвал экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за сильного ливня в Иркутске.

По его словам, часть городских улиц подтоплена, в некоторых домах произошло отключение электричества.

Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной эвакуировали в пункты временного размещения. Аварийные службы Иркутска работают в усиленном режиме, — написал Кобзев в Instagram.

Как уточняется, всего эвакуации подверглись 10 человек, из них двое детей. По прогнозам синоптиков, выпадение осадков продолжится как ночью, так и 16 июля.

Игорь Кобзев стал временно исполняющим обязанности губернатора региона после ухода Сергея Левченко. Последний был уволен в декабре 2019 года на фоне разрушительных паводков в Иркутской области.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе.