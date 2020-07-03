Власти Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе

https://static.news.ru/photo/cba22dfa-bd33-11ea-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Режим ЧС объявлен 3 июля 2020 года на территории Иркутской области из-за лесных пожаров, объявил врио главы субъекта Игорь Кобзев. Сложная обстановка с возгораниями в соседних регионах может привести к введению ЧС во всём Сибирском федеральном округе.

С 3 июля тушение огня в Иркутской области начал самолёт Бе-200 МЧС РФ. Борт прибыл из Красноярска, передаёт ГТРК «Иркутск». Помогать местным спасателям будут 50 пожарных парашютистов и десантников из Республики Тыва. В ближайшее время ожидается летающий танкер Ил-76, занятый борьбой со стихией в других субъектах, где обстановка более сложная.

Ещё 35 человек дополнительно стянули на борьбу с лесными пожарами в Иркутской области из резерва Авиалесоохраны. Они уже локализовали крупный пожар в Жигаловском районе. Сейчас его дотушивают, говорится в сообщении на официальном сайте Иркутской области.

Частота возгораний, начиная с 10 апреля 2020 года, уже совпала со статистикой 2019-го, заявил глава регионального министерства лесного комплекса Дмитрий Петренёв. Однако площадь, охваченная огнём, ниже на 62% по сравнению с 2019-м. Но общая площадь ниже на 62%.

ЧП возникают, в основном, в труднодоступных районах. По словам чиновника, одними из главных причин пожаров являются засушливая погода и грозы.

Ранее пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии сообщила о лесном пожаре в труднодоступной местности национального парка «Кыталык». К месту происшествия был откомандирован директор данного заповедника и руководитель дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии, писал NEWS.ru.