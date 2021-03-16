В Иркутске сосед-насильник похитил девятилетнюю девочку на улице

В Иркутске злоумышленник схватил девятилетнюю девочку на улице и затащил её в свою квартиру. Школьницу спас звонок матери.
Инцидент произошёл утром в субботу. Мужчина прямо на улице подошёл к девятилетней девочке, схватил её за руку и насильно привёл в свою квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера. На улицах никого не было, и девочка не стала звать на помощь.
При этом девочка оказалась соседкой педофила по подъезду. Через 15 минут мать девочки вышла в подъезд и набрала номер дочери. Проходя мимо двери соседа, она услышала доносившийся звук мелодии телефона своей дочери. Женщина начала отчаянно стучать в дверь.
Мужчина вышел с ножом, но не стал препятствовать матери, и она забрала ребёнка. После этого женщина вызвала полицию. Ранее неоднократно судимый мужчина арестован, его ожидает новый срок,
Как ранее писал NEWS.ru, жительница подмосковного города Пушкино выяснила, что её сожитель на протяжении года насиловал свою 13-летнюю дочь. Школьница рассказала о произошедшем после того, как женщина её разговорила.