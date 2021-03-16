В Иркутске сосед-насильник похитил девятилетнюю девочку на улице

https://static.news.ru/photo/93b3eb34-8661-11eb-90c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске злоумышленник схватил девятилетнюю девочку на улице и затащил её в свою квартиру. Школьницу спас звонок матери.

Инцидент произошёл утром в субботу. Мужчина прямо на улице подошёл к девятилетней девочке, схватил её за руку и насильно привёл в свою квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера. На улицах никого не было, и девочка не стала звать на помощь.

При этом девочка оказалась соседкой педофила по подъезду. Через 15 минут мать девочки вышла в подъезд и набрала номер дочери. Проходя мимо двери соседа, она услышала доносившийся звук мелодии телефона своей дочери. Женщина начала отчаянно стучать в дверь.

Мужчина вышел с ножом, но не стал препятствовать матери, и она забрала ребёнка. После этого женщина вызвала полицию. Ранее неоднократно судимый мужчина арестован, его ожидает новый срок, сообщает «КП-Иркутск».

Как ранее писал NEWS.ru, жительница подмосковного города Пушкино выяснила, что её сожитель на протяжении года насиловал свою 13-летнюю дочь. Школьница рассказала о произошедшем после того, как женщина её разговорила.