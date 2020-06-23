В Гидрометцентре сообщили, на каком курорте в РФ самое тёплое море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд проанализировал температуру воды среди российских курортов.
По словам синоптика, самое тёплое море на черноморском курорте в Геленджике, где температура воды составляет плюс 24 градуса. Чуть меньше, на один градус, температура воды в Анапе, Туапсе, Алуште и Евпатории. В Феодосии и Ялте температура около плюс 22 градусов,
Как писал NEWS.ru ранее, доктор медицинских наук Николай Филатов рассказал, как не заразиться коронавирусной инфекцией в отпуске. Врач посоветовал не питаться в кафе на улице и закапывать в нос лекарственный препарат «Интерферон».
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