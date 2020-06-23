В Гидрометцентре сообщили, на каком курорте в РФ самое тёплое море

https://static.news.ru/photo/d97909e8-b50f-11ea-b528-fa163e074e61_660.jpg Геленджик Фото: Sergei Zaitsev/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд проанализировал температуру воды среди российских курортов.

По словам синоптика, самое тёплое море на черноморском курорте в Геленджике, где температура воды составляет плюс 24 градуса. Чуть меньше, на один градус, температура воды в Анапе, Туапсе, Алуште и Евпатории. В Феодосии и Ялте температура около плюс 22 градусов, сообщают «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, доктор медицинских наук Николай Филатов рассказал, как не заразиться коронавирусной инфекцией в отпуске. Врач посоветовал не питаться в кафе на улице и закапывать в нос лекарственный препарат «Интерферон».