В Гидрометцентре предупредили о раннем начале сезона смерчей на Чёрном море

https://static.news.ru/photo/8cddb7f2-cc91-11ea-85c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aditya Irawan/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сезон смерчей на Чёрном море начался в 2020 году на месяц раньше обычного.

Синоптик пояснил, что обычно сезон начинается в середине августа, когда температура моря повышается до 26 градусов тепла, а температура воздуха достигает наиболее высоких отметок.

В этом году за счет мощнейшего антициклона, который долгое время управлял погодой на юге, вода прогрелась очень быстро и смерчи наблюдаются с первой декады июля. Некоторые даже выходят на сушу, что редкость, — привели слова Романа Вильфанда в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, образовавшийся над морем смерч разрушил пляж в Сочи. Он прошёлся по побережью Сочи, разрушил пляжные палатки и снёс пляж в Олимпийском парке. Как сообщил очевидец, поднялся сильный ветер, затем напором воды с пляжа снесло всё, что на нём находилось: шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи, буквально за несколько секунд. Отмечается, что пострадавших нет.