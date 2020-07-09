В «Газпром нефти» опровергли данные о сокрытии инцидента с разливом нефти

https://static.news.ru/photo/ccdbca7a-c1eb-11ea-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom-neft.ru

Представители «Газпром нефти» заявили о разливе нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении в ЯНАО. Однако они полностью опровергли информацию о сокрытии этого факта.

Информация о сокрытии дочерней компанией «Газпром нефти» информации об утечке небольшого количества нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении ЯНАО является ложной. Также не соответствуют действительности опубликованные в СМИ сообщения об обнаружении маслянистых нефтепроявлений на реке Пякупур на протяжении 24 километров, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сотрудники регионального управления СК России заявили, что дочернее предприятие «Газпром нефти» лишь спустя три дня проинформировало о разливе нефтепродуктов. По их словам, сокрытие данной информации создаёт опасность для окружающей среды. Однако в компании заявили, что предоставили всю информацию в соответствии с нынешним законодательством.

Несмотря на незначительность данного происшествия, «Газпром нефть» приняла исчерпывающие меры по оперативной ликвидации последствий и информированию госорганов о нём, — подытожили в организации.

NEWS.ru писал ранее, что нефтепродукты с места разлива на ТЭЦ в Норильске попали в водоёмы. Соответствующую информацию сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.