В Екатеринбурге загорелась УГМК-арена

Фото: МЧС РФ

Строящаяся в Екатеринбурге УГМК-арена загорелась, сообщает издание Е1.ru. По его данным, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что над строительной площадкой поднялся высокий столб черного дыма. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

По данным МЧС России, информации о пострадавших в результате пожаров не поступало. С территории УГМК-арены были эвакуированы около 200 человек. Предполагается, что возгорание возникло на крыше строящегося здания, где хранятся лакокрасочные и пенопластовые изделия. Некоторые свидетели отмечают, что к 11:25 дым с крыши здания пропал.

Как сообщалось ранее, в Центральной клинической больнице Московского патриархата святителя Алексия в Донском районе Москвы произошел пожар. По словам представителей столичных экстренных служб, площадь возгорания составила два квадратных метра. В целях безопасности спасатели эвакуировали 104 человека. Пожар был полностью потушен, пациенты вернулись в больницу.

В минувшую пятницу, 11 августа, в Калуге загорелась электроподстанция, на место выехали экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.