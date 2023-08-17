Более 100 человек эвакуировали из больницы Святителя Алексия в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пожара в Центральной клинической больнице Московского патриархата святителя Алексия в Донском районе Москвы было эвакуировано более 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, очаг пожара обнаружили, площадь возгорания составила два квадратных метра.

В одном из зданий больницы Святителя Алексия произошло возгорание. Из двух корпусов больницы было эвакуировано 104 человека, — заявил представитель экстренных служб.

В настоящее время пожар полностью потушен, эвакуированные люди возвращаются в больницу. Информации о пострадавших нет.

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