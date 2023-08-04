Школьник сознался в поджоге релейного шкафа и сдал друга-наводчика SHOT: школьник пришел в полицию и сознался в поджоге релейного шкафа в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученик восьмого класса явился в полицию, сознавшись в поджоге релейного шкафа в Санкт-Петербурге около двух недель назад, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, мальчик также сдал правоохранителям своего приятеля-второкурсника, передавшего ему координаты оборудования на железнодорожном перегоне.

По данным SHOT, восьмиклассник Кирилл вместе со своим другом-ровесником пытались поджечь оборудование на перегоне между станциями Университетская и Мартышкино еще 25 июля. Но школьникам так и не удалось вскрыть релейный шкаф, в итоге они просто облили его горючей жидкостью, подожгли и убежали.

Технике не было нанесено никакого вреда, но почти две недели одного из подростков мучила совесть, пока минувшей ночью он не пришел в полицию и не сознался в содеянном. Школьник сдал и 17-летнего студента из Мурманска, переславшего ему координаты.

Возбуждено уголовное дело о покушении на уничтожение имущества. По данным SHOT, восьмиклассника арестовали, подельника отпустили, а наводчика сейчас ищут.

Ранее СМИ писали, что в Подмосковье 20-летняя девушка попыталась поджечь военкомат, рассчитывая таким образом заработать 250 тысяч рублей, которые ей пообещали заплатить мошенники. В итоге безработной из Орехово-Зуево перевели только пять тысяч рублей, чтобы она купила канистру бензина.