На месте пожара в Махачкале ликвидировали открытое горение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытое горение на месте пожара в Махачкале ликвидировали, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. В настоящее время производится проливка и демонтаж конструкций.

В 01:21 по московскому времени на пожарном участке в Махачкале было объявлено об устранении открытого горения. Теперь идет работа по проливке и демонтажу конструкций, — говорится в заявлении.

В администрации настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, так как существует вероятность помешать проезду пожарных расчетов и экстренных служб. Отмечается, что на место происшествия прибыли госсекретарь республики Дагестан Магомед Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат народного собрания региона Магомед Магомедов, заместители главы Махачкалы и руководители структурных подразделений мэрии.

По последним данным, после взрыва в Махачкале количество жертв увеличилось до 12 человек, двое из которых — дети, сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале. Также 50 человек получили различные травмы.

Министерство попросило граждан перенести визиты на станцию переливания крови на следующий день, указывая на достаточные запасы крови и большое количество потенциальных доноров.