В российском городе загорелась электроподстанция Губернатор Шапша: в Калуге загорелась электроподстанция

В Калуге загорелась электроподстанция, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. В связи с этим в близлежащих населенных пунктах временно прекратили подачу электричества. Пострадавших нет, на месте работают аварийные службы и пожарные.

Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва, — написал Шапша.

Губернатор отметил, что на данный момент принимаются все меры для ликвидации очага возгорания, причины ЧП выясняются.

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