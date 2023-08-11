Крупный пожар произошел в подмосковном Одинцово Mash: в подмосковном Одинцово произошел крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в подмосковном Одинцове, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, загорелась стройка в районе ЖК «Одинград».

С места инцидента в небо поднимается плотный столб черного дыма, указал канал.

В свою очередь, Telegram-канал Shot уточнил, что горит склад на Северной улице города, куда уже выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

Telegram-канал Readovka отметил, что в Одинцово загорелась стройка на промзоне.

В районе промзоны разгорается оранжево-черное зарево, а клубы дыма быстро устремляются вверх. Предположительно, горит стройка, — подчеркнул-канал.

Ранее сообщалось, что в Красногорске оставленный на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажном панельном доме на Подмосковном бульваре. Баллончик до этого пролежал под палящим солнцем несколько часов. Огонь вспыхнул в квартире на 11-м этаже после того, как баллончик взорвался на солнце. Аэрозольный дезодорант на подоконнике оставил 58-летний хозяин квартиры. Мужчина выскочил на улицу и вызвал пожарных.