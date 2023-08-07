В Екатеринбурге школьник зарезал из ревности 17-летнюю подругу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Екатеринбурга зарезал девушку из ревности, сообщает портал E1.RU, ссылаясь на собственные источники. Инцидент произошел на улице Надеждинской в Новой Сортировке, где подростки находились в гостях у друзей. Следственный комитет случившееся пока не комментирует.

По информации журналистов, преступление произошло в квартире многоэтажки в ночь на 7 августа. Убийце всего 15 лет, а его жертве — 17. Другие подробности инцидента пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что в московском парке «Коломенское» 13-летний мальчик убил 11-летнего друга. Тело жертвы с 15 ножевыми ранениями было найдено в колодце. Кроме того, там же была обнаружена пластиковая бутылка объемом 0,5 литра и несколько отрезков бумаги. Предполагается, что она могла использоваться для употребления неизвестных веществ.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, с которым, согласно записям с камер видеонаблюдения, погибший пришел в парк. Тот сознался в совершении преступления. По месту его жительства была найдена застиранная одежда со следами крови.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, что подросток, признавшийся в убийстве, не понесет никакой ответственности из-за возраста. Ему грозит лишь постановка на учет или принудительное лечение в случае, если будет обнаружена психопатология.