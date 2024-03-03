В Екатеринбурге с начала весны бегают голые люди Психолог объяснил появление голых людей на улицах Екатеринбурга весенним обострением

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С начала марта жители Екатеринбурга насчитали уже четыре случая, когда горожане в измененном состоянии появлялись обнаженными на улице, передает портал E1.ru. Психолог Антон Кузнецов предположил, что эти инциденты связаны не с наркотическими эффектами, а с обострением психических заболеваний.

Это скорее вопрос о психических заболеваниях. Есть такой традиционный миф, что они обостряются весной. Я не думаю, что это наркотики, иначе у нас бы полгорода голыми бегали. Все-таки мне кажется, что либо это душевное заболевание, либо пошутили, на спор человек мог сделать. Вообще, в такой ситуации стоит подойти и узнать, не нужна ли ему помощь. Особенно когда такая погода. Лучше не хихикать, а вызвать полицию или скорую, — посоветовал психолог.

Голых мужчин очевидцы заметили с начала марта в Академическом районе, на кольце Серафимы Дерябиной и у ТРЦ «Карнавал». На Уралмаше женщина разделась догола посреди перекрестка и села на асфальт проезжей части, мешая проезду автотранспорта.

В феврале на юге Москвы на Варшавском шоссе задержали полностью голого мужчину, который бегал по снегу. Вскоре выяснилось, что он является пациентом наркологической клиники. Ему удалось перелезть через высокий железный забор, а во время своего забега он несколько раз упал в глубокие сугробы.

На указанный адрес вскоре прибыли сотрудники полиции, они быстро поймали мужчину и в скором времени намерены передать его обратно в медицинское учреждение. В самой клинике также прокомментировали инцидент, намекнув, что причиной поступка могло стать наркотическое опьянение.