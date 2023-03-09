В Екатеринбурге нашли замену главному символу СВО УрГАХУ заменил литеру Z на баннере на обычную рекламу

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Знак Z и хештег «Своих не бросаем»

Руководство Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в Екатеринбурге убрало с цифрового табло на фасаде здания литеру Z, которая является символом спецоперации на Украине, и заменила ее обычной рекламой. Как рассказали NEWS.ru в университете, цифровое табло находится в тестовом режиме, позднее реклама будет убрана.

Конечно же, там не будет постоянно висеть реклама. Это табло установлено всего несколько дней назад. И в данный момент мы проверяем его технические возможности, и оно находится в тестовом режиме. В дальнейшем табло будет работать, как и заявлялось ранее, — заявили в УрГАХУ.

Ранее сотрудники и воспитанники детского сада № 20 из города Лабинска Краснодарского края исполнили на камеру песню певца SHAMAN «Встанем». На опубликованном видео запечатлены дошколята с символами Z из георгиевских ленточек на груди, они поют на фоне местного монумента. Кадры с детьми сменяются видео из зоны СВО. Также в ролике появляются воспитательницы из детского сада в военной форме, которые также поют песню SHAMAN. Авторы видео подчеркнули, что администрация детского сада поддерживает действия российских солдат на Украине.