Дошколята с символами Z на груди исполнили песню в поддержку ВС России Дети из детсада в Лабинске с символами Z на груди исполнили песню «Встанем» в поддержку ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники и воспитанники детского сада № 20 из города Лабинска Краснодарского края исполнили песню певца SHAMAN «Встанем» в поддержку российских военнослужащих. На опубликованном Telegram-каналом «Осторожно, новости» видео запечатлены дошколята с символами Z из георгиевских ленточек на груди, они поют на фоне местного монумента. Кадры с детьми сменяются видео из зоны СВО.

Также на ролике появляются воспитательницы из детского сада в военной форме, которые также поют песню SHAMAN. Авторы видео подчеркнули, что администрация детского сада поддерживает действия российских солдат на Украине.

Ранее сообщалось, что курсанты военно-строительного комплекса «Десантник» посетили несколько детских садов и школ в городе Чайковском Пермского края. Кадрами с мероприятия поделился глава местного комитета ветеранов Афганистана и Чечни Сергей Итжанов. На них видно, что молодые люди показали детям, как обращаться с автоматом. Некоторым из них раздали камуфляжную форму, береты и автоматы.