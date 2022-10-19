В Ейске жители пострадавшего от падения Су-34 дома вернулись в квартиры

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Жители девятиэтажного дома, пострадавшего от падения военного самолета в Ейске, вернулись в свои квартиры, не тронутые сильными разрушениями. В семи подъездах есть электричество, газ и холодная вода, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что подачу тепла начнут отрабатывать со среды, 19 октября.

В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В 7 подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня, — написал Кондратьев.

Самолет Су-34 упал во дворе жилого многоквартирного дома по улице Коммунистической вечером 18 октября. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. В результате погибли 15 человек, под наблюдением в больницах находятся 23 человека.

Ранее военный летчик в запасе Дмитрий Харитонов заявил, что упавший в Ейске военный самолет Су-34, вполне вероятно, было невозможно увести в сторону от жилого дома. По его мнению, при пожаре двигателя могли прогореть тяги управления воздушным судном. В Минобороны причиной катастрофы назвали именно возгорание одного из двигателей.