В Дзержинске локализован крупный пожар

Фото Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области/ТАСС

В Нижегородской области в Дзержинске спасатели локализовали пламя, охватившее территорию площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения огня прибыл пожарный поезд РЖД со 120 тоннами воды, сообщает региональное управление МЧС во «ВКонтакте».

Передана информация о локализации пожара в промзоне Дзержинска на площади 2500 кв. метров. Угроза населению отсутствует. Жертв и пострадавших нет. Работы по тушению пожара продолжаются, — говорится в сообщении.

Возгорание произошло 4 мая. В промзоне Дзержинска вспыхнула цистерна с растворителем. На месте инцидента задействовано 94 человека и 29 единиц техники. Огонь потушить пока не удаётся.

Ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме в Мытищах погибли три человека, ещё 15 человек отравились угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.